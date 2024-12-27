В Анапе отменилось 90% бронирований отелей на новогодние праздники из-за экологической катастрофы. Дышать морским воздухом сейчас невозможно из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью, отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
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