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Рынок оценивает риски – цены на нефть пошли вниз

Рынок оценивает риски – цены на нефть пошли вниз

Рынок оценивает риски – цены на нефть пошли вниз Татьяна АрестоваРезко повысившись в ходе вчерашних торгов, цены на нефть 13 марта перешли к снижению.

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