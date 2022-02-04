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Бывший глава МИД ФРГ Габриэль: запуск «Северного потока - 2» могут остановить при выгодном предложении США

Бывший глава МИД ФРГ Габриэль: запуск «Северного потока - 2» могут остановить при выгодном предложении США

Экс-глава министерства иностранных дел Германии, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что Берлин остановит запуск российского газопровода «Северный поток-2», если США сделают взаимовыгодное предложение.

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