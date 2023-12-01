В мире усомнились в эффективности резкого сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+

Решение о дополнительном сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ в начале 2024 года не окажет существенного влияния на биржевые цены на сырье из-за добровольного характера подобной меры и споров внутри самой организации по поводу установленных квот.
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