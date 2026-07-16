PhytoRes: соединение грейпфрута может снижать повреждение печени

Китайские ученые выяснили, что неогесперидин — растительное соединение, содержащееся в горьких апельсинах и грейпфрутах, — может уменьшать накопление жира в печени при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии