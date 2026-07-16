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Газета.ру

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PhytoRes: соединение грейпфрута может снижать повреждение печени

PhytoRes: соединение грейпфрута может снижать повреждение печени

Китайские ученые выяснили, что неогесперидин — растительное соединение, содержащееся в горьких апельсинах и грейпфрутах, — может уменьшать накопление жира в печени при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

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