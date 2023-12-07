Регуляторы США работают на опережение для исключения новых банкротств банков

В ответ на кризисы Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank, американские банковские регуляторы ужесточают контроль за управлением рисками банков, принимая более активный и строгий подход.
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