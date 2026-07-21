Рөстәм Миңнеханов: Богородица монастыре Россиянең рухи доминантасына әверелә

Яңадан торгызыла торган Казан Богородица монастыре Россиянең мөһим рухи доминантасына, Казан халкын һәм шәһәр кунакларын җәлеп итү урынына әверелә, дип белдерде Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәү һәм бөтен Русь Патриархы Кирилл белән очрашуда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии