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В кастрюльке

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Всё сложил и забыл на 1,5 часа: пошаговый рецепт сочной свинины на луковой подушке в рукаве

Всё сложил и забыл на 1,5 часа: пошаговый рецепт сочной свинины на луковой подушке в рукаве

Простой способ приготовить сытное и ароматное блюдо – это запечь мясо в духовке. Этот вариант мясного блюда подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

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