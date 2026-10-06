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Меган Маркл показала снимок у выключенной плиты и столкнулась с критикой

Меган Маркл показала снимок у выключенной плиты и столкнулась с критикой

Новая рекламная фотография Меган Маркл вызвала споры среди пользователей соцсетей. Герцогиня Сассекская снялась на кухне для продвижения своего бренда As Ever, однако часть поклонников сочла кадр постановочным.

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