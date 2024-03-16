Во владимирском музее выставили уникальную икону Богоматери XII века

Икона "Богоматерь Боголюбская" выставлена после комплексной реставрации.В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника 15 марта открылась экспозиция с уникальной иконой XII века - "Богоматерь Боголюбская".
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