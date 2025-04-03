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Более половины россиян поддерживают размещение войск в Арктике

Более половины россиян поддерживают размещение войск в Арктике

Более половины россиян (53%) поддерживают размещение российских войск в Арктике. Такие данные социологического исследования «Образ Арктики в глазах россиян», проведенного службой Russian Field, опубликовал «Коммерсантъ».

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