Более половины россиян поддерживают размещение войск в Арктике

Более половины россиян (53%) поддерживают размещение российских войск в Арктике. Такие данные социологического исследования «Образ Арктики в глазах россиян», проведенного службой Russian Field, опубликовал «Коммерсантъ».
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