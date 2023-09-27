Точка зрения России: бой прямо на трибуне ООН

Речь Сергея Лаврова в ООН стала ответом Западу от имени "мирового большинства", пишет Junge Welt. Глава российского МИД не стал пассивно защищать позицию Москвы по Украине, он обвинил в случившемся ЕС и США и привел примеры провоцирования войн с их стороны.
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