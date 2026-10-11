Тарханов: Ничья с «Крыльями Советов» может аукнуться «Спартаку» в борьбе за чемпионство

«Я считаю, что ничья со «Спартаком» - это очень хороший результат для «Крыльев Советов». А красно-белые в прошедшей встрече, на мой взгляд, скорее потеряли два очка, чем набрали одно, - заявил бывший тренер «Крыльев Советов» и «Спартака» Александр Тарханов.