В МЧС рассказали о необходимости регистрации для туристов перед выходом на маршрут

В МЧС назвали число спасённых с начала года туристов. Это более 400 человек. Подразделения МЧС России спасли более 100 зарегистрированных туристов, включая 10 детей, и почти в три раза больше незарегистрированных, среди них — более 40 детей.
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