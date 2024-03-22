Музыка: Как музыка подзабытого хита группы «Любэ» через 10 лет была украдена группой «БИ-2»

Игоря Матвиенко называют одним из самых талантливых отечественных продюсеров. На его счету множество успешных проектов, в том числе и таких мегапопулярных, как «Иванушки International», «Корни», «Фабрика» и, конечно, «Любэ», созданная специально под Николая Расторгуева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии