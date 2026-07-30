Всего 23 световых года: учёные рассчитали первую миссию к ближайшей чёрной дыре

Первая межзвёздная миссия займёт 80–100 лет и позволит проверить теорию относительности с рекордной точностьюУчёный из Университета Фудань в Шанхае Косимо Бамби (Cosimo Bambi) представил расчёты первой межзвёздной миссии к ближайшей чёрной дыре.