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Всего 23 световых года: учёные рассчитали первую миссию к ближайшей чёрной дыре

Всего 23 световых года: учёные рассчитали первую миссию к ближайшей чёрной дыре

Первая межзвёздная миссия займёт 80–100 лет и позволит проверить теорию относительности с рекордной точностьюУчёный из Университета Фудань в Шанхае Косимо Бамби (Cosimo Bambi) представил расчёты первой межзвёздной миссии к ближайшей чёрной дыре.

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