Лысые посадки не спасают: кадры массовой ликвидации украинских боевиков (ВИДЕО)

Массовую ликвидацию украинских боевиков показал телеграм-канал «Работайте, братья». Дроноводы «Центра» не дают украинским солдатам даже высунуться из своих блиндажей на добропольском и днепропетровском направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии