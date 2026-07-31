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Русская весна

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Лысые посадки не спасают: кадры массовой ликвидации украинских боевиков (ВИДЕО)

Лысые посадки не спасают: кадры массовой ликвидации украинских боевиков (ВИДЕО)

Массовую ликвидацию украинских боевиков показал телеграм-канал «Работайте, братья». Дроноводы «Центра» не дают украинским солдатам даже высунуться из своих блиндажей на добропольском и днепропетровском направлениях.

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