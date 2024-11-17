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Парламентская газета

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Опасное вождение: большинство таксистов так и ездят без страховки

Опасное вождение: большинство таксистов так и ездят без страховки

До 1 ноября все перевозчики обязаны были заключать договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров при перевозках (ОСГОП).

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