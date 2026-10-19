Царьград Коллаж Царьграда "Слава России!": Мальчик должен был стать врагом России, но выбрал смерть.
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Жалко пацана. Но при таком полудурочном папаше результат закономерный.
жалко парня,но не надо из него икону делать
Что значит "Молодой человек не выдержал эмиграции"? Если у него сформировались такие взгляды, которые противоречат взглядам отца и деда - самоубийство далеко не лучший выход из создавшейся ситуации.
На Украине бывало как в гражданской войне начала 20-го века, так и сейчас, друг с другом воюют отцы и дети, кровные братья. Это для размышления что можно было бы предпринять молодому человеку.
Один из лучших сыновей Родины! Отцов не выбирают!
И не надо говорить, что у них есть государства, страны, иммунитет, представлять их гражданами какой то страны, надо об них рассказывать людям и показывать, чтобы понятно было
Также совсем не понятно, почему русский Иван Гудков смог уехать в Армению, по каким документам и чем он там собирался заниматься? Какой был план? Если у кого то был план убить его, использовав в преступной схеме, то он умышленный убийца, маньяк, педорас, педофил, злобный монстр, нелюдь и надо уже об них об негодяях, заманивающих русских в сети лжи и преступной деятельности, определять как бесов, чертей и искать и уничтожать как тараканов, моль
А как мама парня Ивана Гудкова? Где она? Может ее в плену держат в Армении и других, если парень был русский, то мама , наверное, русская. Если парень погиб, может убили, то надо провести расследование и привлечь общественные организации, людей для расследования, кто его увез из России и зачем? Таких людей надо отслеживать сразу и наказывать, видимо, если его увезли и не дали свободы передвижения
Честно говоря, этот случай меня потряс... ,как говорится, до глубины души... Мы же привыкли к мысли, что "какое семя, такое и племя", но , видно, оба старших гудка были генетическим сбоем, а во внуке кодовое от предков "Я - РУССКИЙ!" на миг ... на последний миг жизни заслонило всю грязь и плесень семейки. Мне почему-то давит горло при мысли о его решении.. . Не хватило русскости найти другой выход, достойный тех слов выход... Но 20 лет... это ... в мое время это был возраст взрослости, и мне трудно судить о современных двадцатилетних... Искренне жаль парня... но за то, что не смолчал, - не раз будет помянут добрым словом.. Мир его праху...