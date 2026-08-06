SpaceX вывела на орбиту три гигантских спутника BlueBird для прямой спутниковой связи со смартфонами

Ракета Falcon 9 запускает спутники BlueBird / © SpaceX Новая миссия стала очередным шагом в расширении низкоорбитальной группировки AST SpaceMobile, которая после ввода в эксплуатацию сможет обеспечивать широкополосный доступ к интернету непосредственно на стандартные смартфоны без необходимости использования специального оборудования.