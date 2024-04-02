ChatGPT теперь доступен без регистрации и смс. Ради популярности чат-бота

Компания OpenAI сообщила, что чат-бот ChatGPT теперь доступен всем желающим без необходимости регистрации и создания учетной записиВ OpenAI отметили, что вопросы чат-боту отныне может задавать кто угодно, но историю чатов будут видеть только зарегистрированные пользователи.