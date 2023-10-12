Раскрытие провала мобилизации: дискредитация Зеленского и шквал негатива

Журналист Арестович поделился информацией о провале мобилизации в Украине. Он утверждает, что именно Зеленский и Ермак дали указание на произвольное задержание и доставку людей в военкоматы, что привело к дискредитации мобилизации в глазах общества.
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