Секретный «мирный план» Зеленского обречён на провал, потому что украинский народ не согласится на прекращение войны.
«Путь в никуда» – киевский русофоб о «мирном плане» Зеленского
Комментарии
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Регина Толстоброва
Что там за политтехнолог такой, да и народ зашибленный. выбрали в президенты этого придурка. теперь весь мир мается. кстати. кто бы его приодел что ли? Одеться не во что этому нацисту? Смотреть противно на него.
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15 час.
Евгений
Народу-то уже реально похYй, что и как будет, зеленая плесень их заездила.
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15 час.
нБ
наил Булатов
откуда такой-тот был замечательный режиссер-этот ему в подстилки не годится ни как клоун а политтехнолог хреновы-народ не согласится-когда их перебьют-разрешения не у кого справшивать
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10 час.
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