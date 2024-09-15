Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Федосеев
    Чушь, страхи безмозглых, от двуногих черномазых вреда больше, а если он иудей тогда сливай воду."Черная кошка пер...
  • Галина Чужая
    А я наоборот  люблю когда черная кошка дорогу перебегает. У нас во дворе живут 4 черные кошки и каждый раз когда одна..."Черная кошка пер...
  • Ингерман Ланская
    это к в старом анекдоте: почему комары всех кусают, а путина - нет? ...потому что путина нельзя!!"Черная кошка пер...

«Путь в никуда» – киевский русофоб о «мирном плане» Зеленского

«Путь в никуда» – киевский русофоб о «мирном плане» Зеленского

Секретный «мирный план» Зеленского обречён на провал, потому что украинский народ не согласится на прекращение войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Что там за политтехнолог такой, да  и народ зашибленный. выбрали в президенты этого придурка. теперь весь мир   мается. кстати. кто бы его приодел  что ли? Одеться не во что  этому нацисту? Смотреть противно на него.
Ответить
15 час.
Евгений
Народу-то уже реально похYй, что и как будет, зеленая плесень их заездила.
Ответить
15 час.
нБ
наил Булатов
откуда такой-тот был замечательный режиссер-этот ему в подстилки не годится ни как клоун а политтехнолог хреновы-народ не согласится-когда  их перебьют-разрешения не у кого справшивать
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх