В облцентре открылась выставка «Штрихи к портрету геноцида»

В экспозиции представлены материалы, рассекреченные региональным УФСБ В Смоленском государственном университете открылась выставка с архивными материалами УФСБ России по Смоленской области «Штрихи к портрету геноцида».
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