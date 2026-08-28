Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

124 подписчика

Аксёнов поздравил православных крымчан с Успением Пресвятой Богородицы

Аксёнов поздравил православных крымчан с Успением Пресвятой Богородицы

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил христиан с Успением Пресвятой Богородицы. "Празднику посвящены многие духовные центры России – храмы, соборы, монастыри: от Успенского собора Московского Кремля до древнего Свято-Успенского монастыря в Бахчисарайском районе Крыма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии