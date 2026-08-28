Аксёнов поздравил православных крымчан с Успением Пресвятой Богородицы

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил христиан с Успением Пресвятой Богородицы. "Празднику посвящены многие духовные центры России – храмы, соборы, монастыри: от Успенского собора Московского Кремля до древнего Свято-Успенского монастыря в Бахчисарайском районе Крыма.
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