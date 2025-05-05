Кими Антонелли: Я обязательно прибавлю в гонках

Кими Антонелли: Я обязательно прибавлю в гонкахLAT Images / MercedesНовичок Mercedes Андреа Кими Антонелли начал гоночный уик-энд Формулы 1 в Майами с сенсационного поула в спринт-квалификации, а закончил лишь шестым местом на финише основной гонки.