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АвтоИдеи

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Возвращение рамного BAIC BJ40 в Россию: что он собой представляет и за какие деньги продаётся

Возвращение рамного BAIC BJ40 в Россию: что он собой представляет и за какие деньги продаётся

Автомобильный рынок сегодня переполнен кроссоверами, и на их фоне появление настоящего рамного внедорожника воспринимается как событие.

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