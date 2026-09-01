Возвращение рамного BAIC BJ40 в Россию: что он собой представляет и за какие деньги продаётся

Автомобильный рынок сегодня переполнен кроссоверами, и на их фоне появление настоящего рамного внедорожника воспринимается как событие.
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