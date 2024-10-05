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The Guardian: Скотланд-Ярд подозревают в сокрытии домогательств аль-Файеда

The Guardian: Скотланд-Ярд подозревают в сокрытии домогательств аль-Файеда

Скотланд-Ярд обвинили в том, что коррумпированные сотрудники полиции помогали миллиардеру, экс-владельцу универмага Harrods Мохамеду Аль-Файеду преследовать его подчиненных и скрывать сексуальные домогательства.

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