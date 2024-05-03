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Адриатическая лига. Плей-офф. 1/2 финала. «Црвена Звезда» против «Меги»

В противостоянии сербских клубов «Црвена Звезда» примет «Мегу». Адриатическая лига Плей-офф 1/2 финала (до двух побед) Первый матч Црвена Звезда – Мега Дата проведения 3 мая, 20.

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