Стал известен состав женской сборной Казахстана по регби-7 на отборочный турнир ОИ-2020

В Монако 19-20 июня пройдет отборочный турнир к ОИ-2020 по регби-7 среди женщин. Стал известен состав Казахстана на данный лицензионный турнир.

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