FT: Евросоюз рассмотрит введение пошлин на российскую нефть

pixabay.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть в случае, если члены ЕС не смогут договориться о сроках сокращения трубопроводных поставок.