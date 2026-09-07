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Регионы России

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Премьер Словакии выразил надежду на отказ ФРГ от войны с Россией после победы «Альтернативы для Германии»

Премьер Словакии выразил надежду на отказ ФРГ от войны с Россией после победы «Альтернативы для Германии»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что победа правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт не приведет к предложению ФРГ развязать войну с Россией.

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