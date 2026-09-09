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Филиппо резко осудил курс правительства ФРГ на поддержку Киева

Филиппо резко осудил курс правительства ФРГ на поддержку Киева

Новый военный подарок киевскому режиму вызвал жесткую реакцию в Европе. Известный французский государственный деятель Флориан Филиппо назвал безумием политику, в рамках которой евровласти продолжают отправлять украинцам оружие и деньги, несмотря на растущее внутреннее недовольство.

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