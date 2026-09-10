Медведково
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Медведково

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В Южном Медведкове поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

Администрация района Южное Медведково поздравила со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Лобачеву Лидию Никитичну.

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