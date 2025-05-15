В ЯНАО ночью 15 мая ледоход начался в Мужах Шурышкарского района

Прошедшей ночью ледоход в ЯНАО начался в селе Мужи Шурышкарского района на Малой Оби. Об этом сообщил начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.
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