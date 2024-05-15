В Швеции призвали отказаться от иранской ядерной сделки

Шведский депутат Вихель призвали отказаться от иранской ядерной сделки Депутат парламента Швеции Маркус Вихель призвал упразднить договор о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе из-за утраты актуальности и необходимости оказать давление на Тегеран.
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