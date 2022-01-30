Американцы могут вернуть Порошенко на пост президента

Пытаясь остудить истерию Запада по поводу «российского вторжения», Зеленский ступил на тонкий лёд Во-первых, банкрот не имеет права ничего требовать (а Зеленский на своей пресс-конференции занимался именно этим), банкрот может только просить.
Пытаясь остудить истерию Запада по поводу «российского вторжения», Зеленский ступил на тонкий лёд Во-первых, банкрот не имеет права ничего требовать (а Зеленский на своей пресс-конференции занимался именно этим), банкрот может только просить.
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