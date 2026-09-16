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WINLINE повысил кэф до 4.08 на синхронные победы «Спартака», «Зенита», и «Краснодара» в 9-м туре РПЛ

WINLINE повысил кэф до 4.08 на синхронные победы «Спартака», «Зенита», и «Краснодара» в 9-м туре РПЛ

«Краснодар», «Спартак» и «Зенит» по-настоящему разогнали чемпионскую гонку к девятому туру.«Краснодар», «Спартак» и «Зенит» по-настоящему разогнали чемпионскую гонку к девятому туру.

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