Посол РФ назвал реакцию Захаровой на слова Маттареллы защитой от нападок на Россию

Посол России в Риме Алексей Парамонов, который был вызван в министерство иностранных дел Италии из-за критики в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя российского МИД Марии Захаровой, 15 марта назвал ее реакцию защитой от необоснованных нападок на Россию.