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Экс-игрок ЦСКА Масалитин упрекнул клуб в слабой работе с игроками молодежи

Экс-игрок ЦСКА Масалитин упрекнул клуб в слабой работе с игроками молодежи

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что активная трансферная кампания армейского клуба в зимнюю паузу связана с желанием найти игрока, похожего по таланту и способностям с Аббосбеком Файзуллаевым.

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