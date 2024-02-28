Экс-игрок ЦСКА Масалитин упрекнул клуб в слабой работе с игроками молодежи

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что активная трансферная кампания армейского клуба в зимнюю паузу связана с желанием найти игрока, похожего по таланту и способностям с Аббосбеком Файзуллаевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии