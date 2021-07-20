Коронавирусные советы: вакцинация и конспирология

☭КОМПАСПолитикаКоронавирусные советы: вакцинация и конспирология Не отпускает русского человека вопрос коронавируса, вакцинации и коронабесия. Хочется русской душе справедливости.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ТереховЕще один спец выискался. Удивительно читать эти перлы, потому что тональность их такова словно аФФтар постиг Истину в последней инстанции и смотрит на всех вокруг с высоты своего положения-с "пригорка ИСТИНЫ" снисходительно, с немалой долей презрения к глупцам.Ночной кошмарНу, конечно. Только ты один истину постиг. Другим это не дано. Ты же у нас таксист-гинеколог, значит, всё знаешь лучше всех. Не то, что некоторые аффторы...)))Алла ДубининаПока не перестанут брать расписку о добровольности вакцинации( что снимает ответственность с них за ее последствия) я буду против. Благодаря оптимизации я не могу узнать й диагноз своему состоянию последние 7 лет, а вдруг он противопоказан вакцинации. Я не хочу что б его озвучил патологоанатом.Ночной кошмарДиагнозов состояния организма не бывает. Бывают только диагнозы болезней. А противопоказания к вакцинациям давно всем известны. Если хочешь узнать состояние своего организма, оторви задницу от дивана и сходи к врачу. Под лежачий камень вода не течёт, и никто тебе не скажет о твоём состоянии заочно.Лариса БызееваКак то все мутно. "Если я подойду с дубинкой и добрым словом, дабы выразить свое мнение." Вот только эта фраза и понятна, но ради этой фразы не стоило огород городить.Анатолий ВиноградовПрекрасный словесный понос потомка Шарикова!!!Елена ПавловаИ все таки я не поняла, зачем вакцинироваться, если переболел и есть антитела? И как они будут взаимодействовать с компонентами вакцины?Jolieхм...интересно) Вы реально думаете,что антитела будут вечно, если переболел?)) 6 месяцев антитела ....Ночной кошмарДурочкой не прикидывайся. Даже дети понимают, что у переболевших ковидом количество антител через какое-то время уменьшается. Поэтому и надо периодически прививаться.Комментировать
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