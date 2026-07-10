Тихановская попросила США не давить на Украину и страны Балтии из-за Лукашенко

Светлана Тихановская встревожена сближением Трампа и Лукашенко: просит не жертвовать санкциями.Белорусская оппозиция пытается противодействовать наметившемуся потеплению в отношениях между Вашингтоном и Минском.
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