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Царьград

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Тихановская попросила США не давить на Украину и страны Балтии из-за Лукашенко

Тихановская попросила США не давить на Украину и страны Балтии из-за Лукашенко

Светлана Тихановская встревожена сближением Трампа и Лукашенко: просит не жертвовать санкциями.Белорусская оппозиция пытается противодействовать наметившемуся потеплению в отношениях между Вашингтоном и Минском.

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