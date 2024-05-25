Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Маркитанов
    типа на старость...Таких взяток в Ро...
  • Nikita Kopitov
    в рядовые б сих "стратегов" охочих до звед и в штурмовые роты(при попытке перебежать стрелять на поражение) а иначе т...В Минобороны прод...
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    Чтоб они так жили.На орбиту к прави...

Мэр Нью-Йорка анонсировал грандиозное мероприятие — первый Национальный крысиный саммит

Мэр Нью-Йорка анонсировал грандиозное мероприятие — первый Национальный крысиный саммит

Мэр Нью-Йорка Эрик Лерой Адамс (63-летний представитель Демократической партии, произраильский афроамериканец, глобалист, масон, веган, адепт "климатической секты") объявил о проведении 18-19 сентября 2024 года конференции, на которой специалисты из разных городов США обсудят "кризис, вызванный крысами", поделятся результатами изучения повадок грызунов и разработают комбинацию антикрысиных мер.

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