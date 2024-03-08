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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Штутгарт» продлил контракт с тренером Хенессом – команда идет 3-й в Бундеслиге. «Бавария» интересовалась племянником Ули Хенесса

41-летний специалист продлил соглашение с немецким клубом до 30 июня 2027 года. Действующий договор тренера был рассчитан до 2025 года.

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