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Умер бывший глава МИД и лидер оппозиции Турции Дениз Байкал

Бывший министр иностранных дел Турции и бывший председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал скончался в возрасте 84 лет, сообщил в субботу нынешний лидер партии Кемаль Кылычдароглу.

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