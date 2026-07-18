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Царьград

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Священник объяснил, почему фразу «земля пухом» считают неподобающей для православных похорон

Священник объяснил, почему фразу «земля пухом» считают неподобающей для православных похорон

«Земля пухом» — недоброе напутствие из Древнего Рима, напомнил православный священник.Привычное для многих выражение «земля пухом» не является христианским и несёт в себе смыслы, далёкие от молитвы за умершего.

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