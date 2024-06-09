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В МИД Ирана призвали исламские страны объявить торговый бойкот Израилю

Странам исламского мира нужно прекратить любые связи с Израилем и объявить еврейскому государству торговый бойкот, заявил в беседе с CNN Turk исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери"Мы считаем, что самой эффективной инициативой, которую могут предпринять исламские страны, станет прекращение политического и экономического сотрудничества с Израилем, а также объявление ему торгового бойкота", - отметил он.

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