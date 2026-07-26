«Меры принимаются»: Песков рассказал о непрерывном совершенствовании техники для нейтрализации украинских атак

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Дополнительные меры для минимизации последствий террористических атак со стороны Украины уже реализуются, при этом противостояние в воздухе перешло в фазу технологического соперничества, где изменения происходят каждую неделю.
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