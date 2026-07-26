ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

«Меры принимаются»: Песков рассказал о непрерывном совершенствовании техники для нейтрализации украинских атак

«Меры принимаются»: Песков рассказал о непрерывном совершенствовании техники для нейтрализации украинских атак

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Дополнительные меры для минимизации последствий террористических атак со стороны Украины уже реализуются, при этом противостояние в воздухе перешло в фазу технологического соперничества, где изменения происходят каждую неделю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии