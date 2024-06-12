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Нарыли компромат на Шойгу!? Вскрылись причины массовой отставки генералов

Нарыли компромат на Шойгу!? Вскрылись причины массовой отставки генералов

Причины массовых отставок и арестов генералов из Министерства Обороны обсуждают все: представители общественности, политологи, эксперты, простые люди.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да... Ну и какой там &quot;компромат&quot; на  Шойгу?
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9 час.
Natalija Osminina
Его убрать нельзя- он представитель клана банкиров. Мировых, конечно. Как и Чубайса когда-то.
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8 час.
Natalija Osminina
https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43662606097/-Eto-bezumie-Zakonyi-meshayut-vyizhivat-na-fronte-?utm_referrer=mirtesen.ru  И сколько же этих тварей еще осталось!!
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8 час.

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