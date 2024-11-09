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АвтоВАЗ обновит комплектацию для Lada Largus и Niva

АвтоВАЗ обновит комплектацию для Lada Largus и Niva

Завод может прекратить выпуск Lada Niva и некоторых Largus.Список комплектаций Lada Largus и Niva может поредеть на несколько позиций.

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